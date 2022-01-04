即使全球新冠肺炎疫情尚未結束，但在寬鬆貨幣政策的背景下，去年美股行情暢旺，標普500指數短短一年就上漲27%，創下歷史新高，然而今年美股能否維持牛市走勢成為外界關注焦點，不過有專家預測，美股在聯準會態度轉鷹，且可能升息4次的狀況下，將會重挫10至15%的水準，「過程將會非常辛苦、艱辛。」

美媒報導，曾在2008年精準預測原物料暴跌，有「大宗商品之王」稱號的知名經濟學家Dennis Gartman示警，美股將在聯準會開始升息後出現劇烈反轉，「由於聯準會的態度更為強硬，今年美股將出現緩慢且艱難的下跌，可能出現10至15%的下跌。」

儘管華爾街多數專家預測聯準會將在今年升息3次，但Dennis Gartman獨排眾議認為可能會升息4次，主因在於聯準會新任命的董事態度較為鷹派，「在通貨膨脹數據高居不下的狀況下，聯準會將是造成股市下跌的重要催化劑，過程將會非常辛苦、艱辛。」

報導指出，標普500在去年上漲27%，超出所有人的預期，今年狀況可能會有所不同，Dennis Gartman說：「可以逐步減少在股市中的部位，但我認為未來兩三年，以一種低調離場的方式觀望股市，會是較為合理的操盤方式。」

此外，Dennis Gartman也認為，聯準會升息的幅度將會超過市場預期，一次升息可能高達0.5%（兩碼），年底前的利率可能會比目前高至少1%。