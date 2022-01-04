振曜(6143)長期開發及深耕電子貨架標籤市場有成，宣布與零售通路夥伴棉花田生機園地合作，已陸續在全省69家門市中的常溫/ 冷藏/ 冷凍區完成電子貨架標籤安裝，數量總計達5.2萬個電子貨架標籤，展望2022年，振曜在三大產品線助攻下，營運可望更勝2021年。

振曜營運長林志茂表示，目前電子貨架標籤多為單色或3色應用，隨著彩色電子貨架標籤的推出，鮮明的色彩變化可傳達更豐富的產品資訊及行銷內容，對銷售面而言可更吸引消費者注意展售內容；而電子貨架標籤所帶動的零售通路「無紙化」，也協助企業客戶積極推動ESG永續發展。

零售通路門市在導入電子貨架標籤後，除更具精省人力、降低營運成本及提升管理效率的優勢外；對於企業社會責任而言，也落實節能減碳及促進環境永續發展，未來振曜也將持續推動電子紙產品應用普及化，與企業客戶一同善盡ESG責任。

此外，在與電子紙面板的合作夥伴元太(8069)的協力合作下，在棉花田生機園地門市中也將首次亮相10組具指標性的5.65吋 E Ink Gallery Palette的7色電子貨架標籤，用螢幕的豐富色彩凸顯展售產品的特色。

振曜2021年第四季為傳統旺季，預計單季營收會比第三季好，獲利應該也會有不錯表現。展望2022年，振曜彩色電子書閱讀器、行李箱電子標籤、電子貨架標籤等三大產品線需求強，全年營收成長動能看好。