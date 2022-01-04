徐若瑄先前衰捲王力宏與李靚蕾風波，使得她只好三度為自己發聲，強調絕無介入他人家庭，近日她宣布是最後一次澄清後，便不再回應此事，用「保持善良」四字形容最近心情。今(4日)一早她在IG分享親手牽兒子上學的照片，透露今天是兒子第一天上小學，當媽的她十分欣慰，也顯示出保護捍衛家庭的心情，直言：「你人生的重要時刻，我都會在，不會缺席」。

徐若瑄2014年與和老公李雲峰（Sean Lee）結婚，歷經臥床142天，挨了300多針後，終於在隔年生下兒子Dalton。去年徐若瑄突然捲進王力宏與李靚蕾婚變風暴，她第一時間發聲明駁斥，第二度發聲明強調絕無和王力宏有私約外，也喊話要王力宏出來澄清，但最後王力宏並未發聲，李靚蕾則是只接受了陳建州與范瑋琪的請託，替兩人解釋澄清。

徐若瑄今帶兒子第一天上小學。（圖／翻攝自vivianhsu.ironv/ IG）

對此，徐若瑄三度發聲明，強調自己並非「介入別人婚姻的第三者」，並坦言：「患難見真情，感謝很多好朋友的關心問候，也讓我看到誰是真正的朋友」，而李雲峰也出面發聲明護妻，表示：「心疼我的妻子徐若瑄受到這個事件波及的無妄之災，各種不實的影射、誹謗、侮辱，已經嚴重影響我們一家人平靜的生活及傷害我們夫妻的名譽」，並表示未來不會再讓任何人傷害他的家人，力挺徐若瑄。

今稍早，徐若瑄曬出牽著背書包、戴口罩的兒子去上學的照片，分享兒子連續三晚都8點30分就上床睡覺，自己也陪著兒子一路適應小學作息，Dalton更學會扣釦子、摺衣服、自己檢查書包跟錢包、背下家裡和爸媽的電話號碼，今天終於是Dalton進小學的第一天，讓徐若瑄說：「勇敢的孩子！媽咪知道你準備好了！！祝你在小學，學習快樂，平平安安。你人生的重要時刻，我都會在，不會缺席」，一席話顯示出為母則強的欣慰，也看似走出陰霾，會帶著兒子勇敢向前。