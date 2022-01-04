美股開紅盤，道瓊、標普指數創歷史新高，台股今(4日)開盤以18395.14點創新高開出，台積電ADR漲逾7%，開盤即上漲14元，以645元開出，並持續走高至649元，帶動台股指數站上18400點，攻上18476.84點，漲逾200點，再創史上新高。

一甩2021年封關收黑的陰霾，美股4大指數周一全面收紅，道瓊工業指數終場上漲246.76點，漲幅0.68%，以36585.06點作收；標準普爾500指數上漲30.38點，漲幅0.64%，收在4796.56點；那斯達克指數上漲187.83點，漲幅1.2%，收在15832.8點；費城半導體指數上漲81.05點，漲幅2.05%，收在4027.22點。

蘋果(Apple)股價3日一度衝上182.88美元，成為第一家市值超過3兆美元的企業，終場上漲2.5%，收在182.01美元；電動車大廠特斯拉(Tesla)去年第4季交車30.8萬輛，優於市場預期，激勵股價飆漲13.53%，收在1199.78美元。

台股ADR則是漲跌互見，台積電ADR大漲7.06%，日月光ADR上漲0.77%，聯電ADR則下跌0.51%。

台股3日創下盤中、收盤新高，成交值3251億元，三大法人合計買超165.58億元，其中，外資及陸資買超155.25億元，已連續9個交易日買超，自營商買超11.54億元，投信則賣超1.21億元。