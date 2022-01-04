【每日必看】詭異! 3人赴臥龍洞古道 1人吊死.2人失聯@中天新聞 20220103

南投埔里臥龍洞古道的神秘洞係由人工開鑿。（中時資料照 廖肇祥攝）

埔里鎮成功里與南村里之間的臥龍洞（神秘洞）出入口相當狹長，坊間有許多傳聞，披上神秘的色彩。（中時資料照 廖肇祥攝）

「臥龍洞」古道遭發現1具吊掛男屍，警方追查發現死者為32歲范姓男子，當時范男還有2名友人（1男1女）陪同進入古道，2友人也失蹤，全案疑點重重。（警消提供）

南投縣埔里鎮臥龍洞古道發生離奇命案，上月31日，健行民眾發現古道邊坡有名上吊的男屍，警方追查發現與死者同行的一對情侶失蹤，這起命案究竟是輕生或他殺，疑雲重重。埔里「臥龍洞」又稱「神秘洞」，洞穴入口形狀有如台灣，相傳洞內藏有寶藏及巨蟒，有當地耆老表示，該洞是人工開挖，為了交通與運輸農產品，不過真正開鑿目的為何，仍眾說紛紜。

位於中潭公路旁的臥龍洞古道，可通往種瓜坑，因有「一線天」絕妙景觀，近年成為登山健行祕境。上月31日，一對夫妻到該處健行，在距登山口約1公里處，赫然驚見1具男性屍體吊掛在邊坡，嚇得向警方報案。

警方發現32歲范姜姓男子已死亡多時，身體無明顯外傷，警方在案發地點附近的空地，發現停放2輛機車，其中1輛是死者的機車，另1輛機車則由死者友人郭男及王女共乘，但2人都不知去向；警方及搜救隊人員元旦連假期間數度到古道搜山，但迄今未發現2人蹤跡。

臥龍洞古道連結南投縣埔里鎮成功里與南村里，路途終點有一處神祕洞穴，功能不明，成了數以百計的蝙蝠生活的空間，而洞穴入口形狀有如台灣成因為何？眾說紛紜。這個神祕洞位於埔里鎮西南方丘陵地，1989年左右曾被媒體報導而聲名大噪，許多登山健行團體前往探訪，當時人們稱為「臥龍洞」，但為避免與水頭里的臥龍隧道混淆，後來改稱神祕洞。

埔里地方文史工作者潘樵表示，神祕洞隧道長約30公尺、高約3層樓，寬度僅容1人通過，相傳洞內藏有寶藏及巨蟒，實際上根據成功、南村兩里耆老指出，該隧道最早是「舂粿坑」居民所開挖，用作兩地交通往來，開挖隧道方便運輸農作物，但當地屬丘陵地，直接翻越不難，且供行人通過，似乎沒必要挖那麼高，真正功用迄今仍眾說紛紜。