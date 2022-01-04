【愛傳媒陳朝平專欄】新年伊始，報紙頭版刊出了《給台灣消費者的一封信》的半版廣告。

廣告文裡完全不提萊劑問題，卻繞著彎子大談國際標準、國內期待、品質保證計畫、動物福祉、環境保護等等。接著，廣告仿效台灣豬隻標章的做法，堂皇推出美豬標章，並說，這標章代表著「讓您放心」！

美國霸道成習，誰不知道萊劑殘留含量國際標準的改變是美國施壓的結果，而所謂國內期待，不知指的是中華民國消費者的期待，還是美國國內豬肉出口業者的期待？品質保證計畫，是保證不含萊劑的品質？

還是保證豬肉含有萊劑？至於說動物福祉，醫學界早已證明豬隻施打萊劑，既不合人道，也不合「豬道」，何來動物福祉？

而大量飼養豬隻所產生的甲烷，已經證實是環境污染的來源之一，而美國豬肉千里迢迢送來台，也會產生大量的碳足跡，哪裡又能達成環保的使命呢？

其實，台灣進口美豬爭議的焦點，很清楚，也只有一個。那就是台灣多數民眾反對進口含有「萊克多巴胺」的豬肉產品！

美國豬肉生產業者真有誠意，「在與台灣所有的消費者共同嚴格把關下，攜手一起向前邁進」，其實很簡單！即日起，就請美國豬肉出口生產業者，對中國大陸等160個國家與台灣的消費者，一視同仁，凡是出口台灣的美豬產品，一律主動標示是否含有萊劑。就這樣，簡簡單單，台灣消費者心頭疑慮自解，何需耗費金錢，大打廣告，大做公關？

美國豬肉出口生產業者，祭出一隻美國豬，棄簡就繁，繞著彎子，打廣告，作公關，此地無銀三百兩，反讓台灣消費者充分懷疑，美豬進口，其中有詐！

再說，與其試圖說服台灣消費者大啖美豬，何不用心經營蔡英文蘇貞昌的關係，只要他倆願意公開大啖萊劑美豬，何愁817萬台灣消費者不歡喜跟進？何愁台灣軍隊學校不奉命大量採購？

如今的台灣人，別的沒有，就是有錢，有錢人怕死，美國豬肉出口生產業者何不往台灣多輸出些無抗生素、無汙染、無萊劑、有機生產、高價位的豬肉產品呢？美國果真第一，何不放膽跟西班牙的伊比利豬較量較量？

有趣的是，廣告中的美國豬肉標章，居然是星條旗圖案構成的一隻「美國豬」，豬身臀部處的構圖，像極了一把屠刀和餐刀，藍白紅三色構成被支解的「美國豬」四隻腳下，踩著U.S.PORK（美國豬肉）。彷彿坐實了許多第三世界國家的「美國豬」稱謂！

換作是台灣，豬肉標章的設計，若是披著青天白日滿地紅國旗、一隻被支解的豬，下面寫著「台灣豬肉」，輿論怕是早就炸翻天了！美人天真，難解文化差異，甘願為豬，與我何干？

作者為資深媒體人

照片來源：作者臉書截圖。

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