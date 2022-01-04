北韓特種部隊士兵武術表演。

據「每日北韓」報導，北韓第8軍團第125旅第2大隊的1名特戰士兵，2021年12月中滲透作戰訓練時，因長時間隱蔽最後不幸凍死。據悉，這名殉職士兵入伍才剛過1年，年僅19歲。

報導指出，第8軍團第125旅是北韓特戰部隊。當時部隊依照課表進行冬季訓練第3週的操演，科目為攻守訓練。按照計畫，特戰部隊官兵會滲透到一般部隊，或是工廠、企業內部，並悄悄地留下「已滲透」之類的字條。

然而，19歲的朴姓士兵則是在地面上挖坑並進行長時間的埋伏，過程中擋不住嚴寒的天氣而失溫凍死。報導指出，當時朴姓士兵一組共7到10人。他們在距離目標2公里的地方各自挖洞潛伏起來。但當時天氣實在太冷了，朴姓士兵就因此失溫凍斃。

北韓官兵的極限武術表演

諷刺的是，他的長官與其他士兵則在朴姓士兵潛伏後，跑到鄰近的村莊暖暖地過上一整夜，只有入伍剛過1年的菜鳥留在冰天雪地中。

遺憾的是，這不是125旅首次於冬季訓練中發生凍死或凍傷的訓練意外；部隊卻始終沒有提出有力的改革方法。消息人士爆料，「每年冬季訓練都會有2到3人死亡，還有多人因凍傷而失去手腳」。

但是，長官的做法不是採取有效方法防止悲劇再度發生，而是強調能在特戰部隊服役，這是格外的光榮。