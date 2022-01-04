根據日本日經新聞報導，豐田汽車計畫最晚到2025年前，將推出自己的自駕車軟體操作系統Arene。

電腦軟體在現今的車輛運輸工具中，扮演著愈來愈吃重的角色，從馬達管理、電池控制，還有支援自駕、娛樂系統以及身兼導航等各種複雜功能。

據悉，豐田旗下自駕軟體平台Arene的競爭對象，會是德國福斯汽車與戴姆勒。同時，福斯也正在研發自有的VW.OS軟體系統。另方面，戴姆勒計畫2024年前，將在自己出產車輛中安裝賓士MB.OS(Mercedes-Benz Operating System)。

對豐田來說，傳出最晚在2025年前，會將Arene設定為集團內車輛的自駕操作系統。至於豐田其它投資的汽車品牌，例如速霸陸等，也會裝上這套Arene軟體。

除了自家人可用外，豐田也正考慮藉用授權，讓其它全球汽車製造商，或者是正在從事電動車或自駕車相關的業者，都可以使用Arene軟體平台。

不過，針對有關Arene自駕系統研發或未來定位消息，豐田並未多做回應。