華德動能(2237)通過交通部示範計畫實施以來首次「電動大客車示範計畫補助營運計畫」審查，全台總共4縣巿4家客運業者合計共105輛採用華德甲類大客車獲得首批核准，包含維運補助在內，每輛最高可領1000萬元補助。

交通部為達成行政院「119年客運(公車)全面電動化」政策目標，前年11月17日核定發布訂定「電動大客車示範計畫」，採先審查車輛業者資格、再審查營運路線計畫的兩階段方式。華德第一階段就在去年2月1日取得首批示範型業者資格，緊接著在第二階段全台灣6個縣巿12家客運業者總共提出363輛申請案，其中9成申請數唯一選擇與華德合作。但受限於政府預算，僅核準其中的5個申請案共計134輛電動大客車，除彰化1案外，台北巿、新北巿、台中巿及高雄巿等4個申請案總共105輛均是由華德取得，此次取得示範路線遍布台灣所有最重要公車幹線。

地方政府及客運業者唯一選擇與華德合作的原因在於全新電動大客車為全球12米同級車中技術規格及安全效能最具競爭優勢車型，也是目前國內市場上唯一通過電動大客車自主開發設計審核資格，不僅附加價值率高達60％以上，在經濟部3年10大項國產化項目，華德已經提早大部分完成。

除此之外，在第二階段營運路線團隊審查中，車輛電池安全的設計上更是評審委員的重要評選標準。華德採用國內唯一通過TUV ECE R100.2認證的電池組系統搭配車王全球獨家設計主動式電池平衡系統（BMS)，其電池芯採用的是日本生產AESC電池芯，在實車量產超過50萬車輛「電池零事故」實績，電池安全與性能領先全球。

這次最大收穫是各縣巿政府及客運業者都以導入華德五能（創能、儲能、用能、節能、智能）充電場站為申請計畫執行重點。太陽能綠能電力除了提供行控中心用電之外，剩餘電量還可回充至車王電設計之全壽期鋰電池智慧儲能系統(ESS)，以作為尖峰用電時段補充用電使用，且具智慧充電排程功能充電樁透過遠端電腦按個別車輛隔天排班順序、路線里程及剩餘電量自動運算並完成充電程序，不僅降低台電契約容量需求可達40％，更有效減少人工及電費支出。

華德結合母公司車王電(1533)在台中設立新廠總投資金額高達25億元，是一座先進製程的智慧化電動巴士及底盤三電生產工廠，今年第一季啟用量產，最大產能可達1700輛成車及底盤三電6000套，並且不斷提升車輛技術與品質、導入各項AI智能與自動駕駛系統外，同時也開始供應電動底盤車給多家本土專業車體廠來合作打造成車。