桃機清潔承包商一名清潔人員傳出確診，中央流行疫情指揮中心4日深夜證實此案為本土病例，現正擴大匡列採檢中，該名確診者小孩及曾接觸過的家人就讀桃園市某國小及某高中，2校4日都緊急停課1天，但是有家長因為要上班無法安置，該國小4日一早仍有20名學童照常上學。校長出面表示，若有來不及安置小孩的家長，學校仍然有安排老師照顧這些學生，而學校9點起也要開始全校大消毒。

該校校長表示，在3日下午接獲桃園市衛生局通報，指有學生家長確診，基於防疫安全及謹慎起見，4日全校預防性停課一天，而在3日晚間也接獲該名學生採檢陰性通知，基於最高規格防疫標準，該班級則是停課7天，目前全校師生並未有人出現身體不適。

校長指出，在接獲學生家長確診之後，立即啟動校園防疫小組，包含學生就學、停課及學生安置問題，教務處已經擬出所有給老師的規範，也立即通知家長列印通知宣導4日停課，學校也同步通知安親班，全面啟動防疫防治。

她也說，全校約有1300多人，4日來到學校的孩子約有20人，都是因為家長要上班無法臨時安置孩子，學校安排專人照顧，接送和午餐都沒有問題，會安排在固定教室上課，也有警衛安排量體溫及相關健康監控。而學校和環保局連繫後，4日會進行全校大消毒，包含班級教室及該大樓全部教室，另外學童科任班或是下課曾到哪一班級，都已經全數調查完成，這些地方都會由環保局做清潔消毒。

有家長說，3日晚間已經接到學校通知，因為家中實在沒有人可以幫忙照顧小孩，4日一早也只能照常將孩子送到學校，心理難免還是會擔心疫情擴散，目前也只能相信學校的安排。