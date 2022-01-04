「宅神」朱學恒昨（3）日直播邀請資深媒體人黃暐瀚一同直播，突爆料民進黨立委高嘉瑜「上節目一坐定位就脫鞋子」。黃暐瀚聽到後連忙阻止，表示「人家女孩子不要這樣啦」。

節目中，兩人談到說要介紹對象給高嘉瑜，朱學恒突然表示，討厭那種「一上節目坐定位就脫鞋子的」。黃暐瀚聽到馬上制止，「你不要講啦」。但朱學恒並未停止，繼續說「很噁心耶，她每次都不穿襪子又脫鞋，當旁邊的是豬是不是」。

「宅神」朱學恒（右）突在直播中爆高嘉瑜一上節目就脫鞋。（圖／摘自朱學恒的阿宅萬事通事務所YouTube）

朱學恒續指，自己最痛恨高嘉瑜的一點不是因為她是民進黨，而是她上節目就脫鞋子。一旁的黃暐瀚繼續阻止，「你不要把女生的事情講出來」。朱學恒則說，「哪有女生事情，她在公開場合把鞋子脫掉」、「鏡頭上看不出來，我坐旁邊阿，我怎麼會看不出來？」

朱學恒也說，「有沒有味道我不知道」，但還是呼籲以後上節目不要再脫鞋子了，「我們在那邊看……很恐怖」，並露出一臉驚恐的表情。黃暐瀚也打趣表示，要朱學恒不要當讓高嘉瑜傷透心的男人。