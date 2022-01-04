不少人租房、買房，都會先上網找尋適合的房子。近日一名網友分享一張買房網站截圖，並寫下「以下開放使用放大鏡」，只見照片中大片落地窗反射出屋主赤裸的上身，胸前的車頭燈一覽無遺，而下身只穿著一件黑色三角褲，火辣照片網友瘋傳，不少人笑「真的是『胸』宅」。

原PO昨（3）日於臉書社團《爆廢公社公開版》上傳一張買房網截圖照，根據照片內容顯示，該房位於台中市某大學附近，格局為一房兩廳，開價678萬，全狀20.59坪求售，由於所有家具都還在，推測屋主尚未搬離。

該案件已有逾3萬人瀏覽。（圖／翻攝自爆廢公社公開版）

不過網友仔細一看，發現落地窗反射出女屋主的身影，上半身竟赤裸，露出胸前車頭燈，下半身則是穿著一件黑色三角褲，春光外洩讓原PO忍不住以「以下開放使用放大鏡」評論。

圖文曝光後，引發上千網友暴動，「真的是『胸』宅」、「這是『胸』宅嗎？」、「好房不買嗎？」、「好厲害的宣傳，這個一定很快成交」、「是傳說中的車頭燈」、「 是預約看屋送木瓜牛奶嗎？」、「屋主出招了」、「原來賣房子還有這招」、「走囉！看房了」。

由於該張照片在網路曝光，造成瘋傳後，買房網站物件的瀏覽率也瞬間衝高，已逾3萬人次觀看，屋主也疑似發現問題後，將該張照片移除下架。