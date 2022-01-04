42歲男星「小豬」羅志祥因被前女友周揚青揭發私生活不檢點，演藝事業沉寂2年，直到2022跨年夜站上家鄉花蓮的舞台，寶刀未老的唱跳功力獲得好評，為復出之路打響第一炮，下個月還會飛美國參加商演。

羅志祥本月28日將擔任節目《娛樂百分百》單元「凹嗚狼人殺」於台北小巨蛋演唱會的表演嘉賓，在台灣的工作逐漸回溫，海外的發展也有了起色，根據《鏡週刊》報導，羅志祥2月20日受邀到美國雷諾及洛杉磯拼盤商演。

事實上，羅志祥為回歸演藝圈，背後付出不少努力，先是經營YouTube頻道跨行網紅界，可惜雷聲大雨點小，訂閱人數目前落在7.7萬人，廣告收益僅約台幣2萬，明顯與名氣不成正比。

接著，節目《娛樂百分百》宣布羅志祥擔任「凹嗚狼人殺總冠軍台北小巨蛋演唱會」的表演嘉賓，遭到大批「五堅情」（黃偉晉、陳零九、賴晏駒、邱鋒澤、婁峻碩）的粉絲留言抵制，認為羅志祥消失的這段時間，都是靠五堅情把節目撐起來，因此拒看有羅志祥的《娛樂百分百》。

雖然復出之路困難重重，但羅志祥不放棄，回到家鄉花蓮的跨年演唱會舞台，耗資百萬搭配爆破、煙火和全彩雷射等高規格特效，自帶舞群、燈光師、VJ、特效技師等人，在台上勁歌熱舞30分鐘毫無冷場，讓網友紛紛改觀，猛誇他是「2022跨年最強藝人」。

羅志祥花蓮跨年復出大成功。（三立提供）

事後羅志祥在臉書發文表示，當初接到跨年表演心情既興奮又忐忑，擔心社會大眾如何看待，「當看見台下有人落淚時，原來還有一群人在等著我，一瞬間緊張和不安都不見了，打進心裏的是悸動和感動，雖然眼淚在打轉，但今天要呈現自己最好的一面，不能辜負大家的接納與期待。」他謝謝花蓮、縣長和委員，還有所有歌迷朋友，喊話會再回到花蓮用行動感謝，最後並說：「對了對了，我很喜歡2022的這個開始。那你們呢？」