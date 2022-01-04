美國知名「話題女王」金卡戴珊（Kim Kardashian），以精緻的五官與凹凸有致的葫蘆型身材聞名，被媒體封為「翹臀金」，並透過實境秀節目《卡戴珊一家》爆紅。但沒想到陪伴她多年，替她處理各項演藝事業的55歲經紀人安琪拉庫瓦斯基（Angela Kukawski）日前卻被人發現慘死在車內，讓不少人相當震驚。

根據外國媒體《E！》的報導，安琪拉在2021年12月23日時，被人發現陳屍車內趕緊報警，而事發前一天她的家人才因為找不到她申報失蹤，沒想到隔日便發生慘劇。根據洛杉磯警局事後對此發布的新聞稿中表示，法醫判斷安琪拉因頭部遭道鈍器及銳器重擊，加上頸部有被勒過的痕跡，研判這就是她死亡的原因，而嫌疑犯便是她49歲的男友傑森巴克（Jason Barker），警方最後以「惡意謀殺」及「酷刑」等2項罪名將他逮捕，也因此震驚整個美國演藝圈。

對此，曾與安琪拉合作過的饒舌天后妮琪米娜（Nicki Minaj），特別在IG上PO文感謝她過去的幫助、肯定她的工作能力，也為她的離去表達哀悼之意；金卡戴珊則是代替家族表示「我們一家會非常想念她，在這個最困難的時期，送上我們最真摯的哀悼」，演藝圈好友們也紛紛表達哀悼。