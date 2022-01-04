昨（3日）下午5點46分發生規模6.0的有感地震，北捷接獲地震訊息後即按照SOP進行慢速巡軌作業，並於晚上6點恢復正常營運。中央氣象局提醒，搭乘捷運時若遇到地震，應緊握支撐物並將身體重心放低，以免跌倒受傷。

昨天發生規模6.0的有感地震，讓不少民眾相當緊張，地震測報中心主任陳國昌指出，今年第一起地震就達到規模6.0，不排除兩天內有規模4到5餘震，但數量不會多，民眾不必太擔心。

中央氣象局則在臉書粉專《報地震-中央氣象局》發文表示，發生規模4.5以上、任一縣市預估震度達3級以上的地震，氣象局就會透過「強震即時警報系統」將地震資訊傳送給合作單位，包括公務部門、公共設施以及各級學校。

氣象局說明，當捷運收到地震資訊，且所在地的地震震度大於、等於2級時，月臺會立即暫停發車，站間的捷運也會減速停車，直到確認軌道、系統皆正常後才會恢復正常運轉。

氣象局提醒，搭乘捷運時若遇到地震，捷運會減速停下，此時乘客應緊握支撐物，並將身體重心放低以免跌倒受傷，地震停止後，用外套或包包保護頭部，配合站務人員的指示和疏導離開車廂。