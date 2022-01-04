海盜隊布朗把脫下的衣物扔向觀眾席。（美聯社資料照）

Here is the video from #Bucs WR Antonio Brown... leaving the field and saying goodbye. pic.twitter.com/EaR0jRqcs3 — Ian Rapoport (@RapSheet) January 2, 2022

NFL海盜隊外接員安東尼歐布朗（Antonio Brown）在本月3日對戰噴射機隊的失控離場事件，引起美國體壇的猜疑與議論。布朗在比賽第3節被總教練艾倫斯（Bruce Arians）要求上場，但是布朗兩度拒絕之後，居然衝進場內脫去裝備和上衣，光著膀子離開球場，臨走前還向觀眾揮手。

憤怒的艾倫斯賽後宣布安東尼歐布朗從此不再是海盜隊的一員，相當於布朗這一鬧就直接被踢出球隊。海盜隊與布朗簽有1年310萬美元合約，隨著布朗跟球隊翻臉，他的100萬美元激勵獎金也泡湯了，他為何要這麼做？

布朗發飆的真實原因暫時不明，NFL官網記者推測，布朗自認他的腳踝有傷。當進攻組教練命布朗上場時，布朗拒絕，總教練艾倫斯親自來叫他也不聽。艾倫斯對外宣稱布朗健康無虞，但記者指出「在布朗的心裡，他覺得自己並不健康。」

然而依據艾倫斯所說，布朗當時只是一味拒絕卻沒有講明原因。艾倫斯於是對布朗下通牒，如果他不肯上場，那他就沒資格留在這裡，沒想到布朗就發飆衝入場內脫光裝備，他乾脆不幹了！艾倫斯說：「我從沒見過這種事。」

布朗是艾倫斯簽下的球員，先前布朗曾經使用假造的疫苗接種證明而遭NFL禁賽，艾倫斯和隊友那時還護著他。這次布朗的暴走風波讓有名的退役球星O·J·辛普森（O. J. Simpson）都看不下去，他批評布朗在季後賽前的重要時刻崩潰，讓所有隊友失望，「這是不可原諒的狗屁行為。」海盜隊四分衛湯姆布雷迪（Tom Brady）表示布朗不是個壞人，希望大家能有一點同理心。