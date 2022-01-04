許多人在元旦許下新年新希望，名作家苦苓則曬出「去年的日記」，透露去年第一天的心情：「我帶著肝臟中的14.5公分腫瘤，和超過400萬個B肝病毒，努力的活下去」，昨（3）日再分享去年1月3日的日記，比喻腫瘤就像房內有老鼠，即便房子被轟炸剩殘垣斷瓦、又會從別的地方跑出來，強調不想當所謂的「抗癌勇士」。

苦苓表示新年過後家裡開始清潔，才會發現骯髒，如同做了檢查，才會發現不健康，接著提到媒體報導罹患癌症的人，總用「抗癌勇士」比喻這些人，令他不解是得了癌症沒死的算勇士，還是得癌症死掉才算勇士？但唯一確定的是不管抗不抗它，這些腫瘤就像是一群土匪，在身體裡高高興興長大，如同屋裡有隻老鼠，轟炸後或許老鼠會死，但更慘的是房子垮了，老鼠卻又從別的地方跑出來。

雖然有人建議跟腫瘤和平相處，但苦苓表示雖然可能苟延殘喘，但也可能時間到了一翻兩瞪眼，由不得你當不當勇士，不過勇士跟烈士僅有一線之隔，相信沒有人想當勇士，更無奈表示：「病痛找上你，也就是命運找上你，那是逃也逃不掉的，你奮力反抗也好，聽天由命也好，總之人生的劇本早就寫好了，只是你無法偷看」。

苦苓無奈表示沒料想到處境會變成這樣，也還沒想出適切應對方式，只能過一天算一天，等待找出「自處之道」，對此，網友紛紛回應：「因為您的分享，讓很多人重視自己健康而得到拯救，真是大功德啊」、「現代醫學發達，善用醫療進步。相信定能打贏病灶」。