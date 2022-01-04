隸屬於霈方國際集團旗下的Mikobeaute SPA，位於大直萬豪酒店的二樓，在大隱於市的豪宅區打造一處奢華寧靜的私人美學會所，針對每位顧客的肌膚狀況提供客製化的SPA課程，以高科技的專業儀器結合高效率的肌膚保養品，再搭配獨家的按摩SPA手技，讓肌膚在無侵入、高效率和零風險的狀況下，充分體驗融合五感美學，讓身心靈得到放鬆與平衡，並從中獲得充分的能量。

Mikobeaute SPA以高標準的裝潢設計打造如私人招待所般的頂級尊寵空間，締造名媛寵奢，私人會所的美麗新場地，成為時下名媛貴婦閒暇時享受護膚SPA、紓解身心壓力的最佳去處，如賈永婕、王心恬等都是忠實粉絲，Mikobeaute SPA與一般護膚SPA最大的不同點，在於不僅提供肌膚保養的SPA課程外，還能感受深層的感官享受，讓身心靈獲得強大療癒能量，讓肌膚由內而外自然散發美麗的神采。

為了提升護膚的功效，霈方國際集團斥資數千萬引進法國、德國的先進儀器，其中不乏專業皮膚科醫療級的科技儀器，以科技技術顛覆傳統SPA觀念，從女性頂級保養概念為核心出發，致力於最符合亞洲女性需求的全方位肌膚身體美學課程，帶給每位嬌客最極致的尊榮享受。

賈永婕在Mikobeaute SPA打卡留影。（擷自臉書）