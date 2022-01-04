不管是脖子痠痛或是想要疏通淋巴系統排毒，許多人習慣性按摩肩頸部位。不過醫師提醒，若未經由專業訓練，按摩力道過重或區域錯誤，都有可能觸發中風危機。

●頸部三角區有頸部動脈通過 不當按壓危及生命

聯安診所心臟血管內科主任施奕仲醫師表示，脖子兩側從耳朵到下巴再到胸骨前緣，可以拉出一個「頸前三角區」，兩側各有兩條非常重要的頸部動脈，包括總頸動脈、椎動脈。總頸動脈向上再分流成內頸動脈、外頸動脈2條。所以左右兩側共6條，為頭部供氧的主要血管。以手觸摸側頸部約在喉結旁兩指幅處，即可感覺到它的脈搏。

「人體其他的重要動脈，幾乎都在軀幹中心，也常常覆蓋在骨頭之下，但是唯獨頸動脈只有薄薄的皮膚作為保護，」這個區塊就是按摩危險三角區。施奕仲醫師強調，「脖子兩側是一定要避免按壓的位置。」

(資料來源/ 聯安診所心臟血管內科主任施奕仲醫師 圖/中時新聞網陳友齡製圖)

●脖子「種草莓」也會出事！

正因為這塊重要的動脈通過三角區域只有皮膚保護，因此任何較大外力都可能引發危險。醫師舉例，臨床上確曾發生情侶在脖子上「種草莓」，因為過度用力吸吮，意外引發血栓導致腦中風。

●按摩不是越用力越好 4類人頸部血管最脆弱

由於頸動脈負責供應腦中超過2/3的血液量，因此當頸動脈產生動脈粥狀硬化時，腦中風的危險性也隨著上升。目前可以用超音波檢查偵測頸動脈狹窄的程度，早期發現早期治療。醫師提醒，40歲以上並且有吸菸習慣、是高血壓、糖尿病、高脂血症患者等4類族群，最好定期做頸動脈超音波檢查。

要注意的是，頸動脈狹窄可能出現的症狀包括頭痛、頸部酸痛、僵硬、暫時不能移動、暫時不能講話、暫時性失去視力、失去記憶、痴呆、眩暈等等。

醫師提醒，養成運動習慣、積極控制三高問題，避免身體長期處於慢性發炎的情況，是照顧頸動脈的長久之計！同時絕對避免大力按壓頸部側邊，進行淋巴按摩前，務必須經由專家指導學習力道，輕緩引流才是重點。