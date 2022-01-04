新北市新莊警分局偵查隊長古新民酒駕，遭記大過拔官年度考績丙。（中時資料照）

新北偵查隊長酒駕遭逮，遭警局火速記大過撤職年度考績丙處分。（中時資料照）

新北市新莊警分局偵查隊長古新民，昨（3日）輪休中午與友人餐敘，喝酒後返回警局休息，自恃酒精已代謝，晚間又駕車前往北市訪友，遭北市員警攔查，吹氣酒精濃度高達0.6毫克。新北市警局得知後，火速作出懲處，將古新民記大過調職，同時年度考績也列為丙等。

據了解，古新民3日中午到友人家中飲酒後返回新莊警分局休息，晚間10時許自認酒精已經代謝，又開車前往北市訪友，行經北市大同區重慶北路（國道一號重慶北路交流道口）時，遇到北市警局保安大隊員警攔查，員警聞到車內有酒味，於是要求古員下車接受檢測，酒測值達0.6MG/L，已涉嫌公共危險罪，員警於是將古員帶回偵辦。分局長林温柔痛心表示，警務人員做出最不好的示範，太不應該。

事後古員也主動電話通報新莊警分局，得知自家員警酒駕被逮，新莊警分局長震怒痛心，除強調依法究辦外，警察局也迅速處置，立刻將偵查隊長古新民記大過，同時年度考績也列為丙等，改調為內勤警務正。

據了解，古新民今年11月初才由淡水警分局偵查隊長派任新莊警分局偵查隊長，期間也偵破矚目的女房東遭房客勒斃案，這次因為酒後駕車遭法辦，同仁都感到震驚，而他自己也十分懊悔。

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