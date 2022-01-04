荷蘭半導體大廠艾斯摩爾（ASML）周一證實位在德國的工廠發生火災，但未造成人員傷亡，詳細損失及影響的產能規模還需要時間評估。不過有外媒提及，全球晶片荒問題未解，目前艾斯摩爾的產能全開，任何延遲出貨的狀況都會影響客戶。

艾司摩爾替全球晶片製造商生產關鍵設備，擁有獨家極紫外光（EUV）微影設備，與台積電、三星及英特爾都有密切合作關係，台灣也設有相關部門，在台員工人數初估達2000人。

而日前傳出火警的工廠主要生產光刻機的零組件，艾司摩爾在聲明中表示，受到害的零組件產線，包括晶圓台（wafer tables）、光罩吸盤（reticle chucks）和反射鏡（mirror blocks）。

對於火災帶來的損失，艾斯摩爾說明，「目前無法就該事件是否影響今年的產量發表任何聲明，將會盡快向市場提出最新資訊。」艾斯摩爾周一股價一度上漲1%，但工廠火災消息傳出後出現下跌，跌幅約0.3%，最終收在701.70歐元，下跌0.71%。