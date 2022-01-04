群聯(8299)將在即將登場的CES，展出新世代的電競儲存方案，遊戲相關為群聯長線成長關鍵領域，據悉，訂單能見度已經到2024，群聯執行長潘健成也表示，元宇宙話題興起，驅動電競產業的趨勢與需求，群聯在技術上的優勢可以助攻夥伴征戰全球。

遊戲領域被群聯視為重要的長線成長引擎，據悉，群聯在遊戲領域方面持續與主要遊戲主機廠商合作配合，在已打入其中兩大遊戲機供應鏈下，案子能見度可達2024年。

群聯將於今年的CES展推出新世代的電競儲存方案，包含群聯首款PCIe Gen5的SSD旗艦控制晶片PS5026，最高連續讀寫效能達10000MB/s，適合高階電競設備環境；新一代PCIe Gen4 DRAM-Less SSD控制晶片PS5021，極速超過4800MB/s，並提供11x13mm的BGA SSD外觀尺寸，適合任何行動裝置設備使用，例如遊戲筆電、電競手機、以及平板電腦等，是一款高速且低功耗的行動儲存方案；此外，群聯目前的旗艦PCIe Gen4 SSD控制晶片PS5018，最高效能達到7400MB/s，為目前市場上速度最快的PCIe Gen4 SSD控制晶片，能為所有高階電競系統與儲存應用提供最佳的使用者體驗。

潘健成表示，近期興起的元宇宙話題，透過AR/VR設備進入至虛擬世界，直接驅動電競產業的趨勢與需求，而其中的邊緣裝置 (包含Gaming PC、Gaming NB、與AR/VR等)以及雲端服務伺服器等，均需要相對應的儲存裝置(Storage Devices)，確保遊戲以及虛擬世界的流暢度以及可靠度；而群聯電子累積超過20年的客製化經驗以及自主研發能力，能完全滿足全球各類型客戶的需求，助力全球夥伴征戰市場。

眾所矚目的全球最大消費性電子展CES將於美西時間1月5日揭幕，今年將是自疫情襲擊全球以來，CES首次恢復實體展覽，預計將吸引全球的目光以及引領未來消費性電子產品的趨勢。根據以往的數字，2021 Virtual CES吸引超過8萬名來自167個國家的參觀人次，並有全球將近2000家公司參與展覽。