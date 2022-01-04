中美晶(5483)董事長兼台灣太陽光電產業協會理事長徐秀蘭呼籲，公投已確定台灣是非核家園，在包括半導體在內的各產業，都呈現欣欣向榮下，意味用電量會增加，同時在出口產品都需要綠電前題下；政府應協助業界3件事，一、2025年之後的太陽能發展，政府應該訂出更遠的願景。二、政府要將饋線開出來，只要是綠色能源都能透過饋線上網。三、躉購費率應該要大力支持綠電，今年費率至少應持平或較去年提高3%。

徐秀蘭再度呼籲政府，不管風電、太陽能都需要饋線，饋線不能全由廠商想辦法建立，盼政府能建置饋線，這應該是提撥特別預算支應的基礎建設，因公投完已經定案，國家就是要往這個方向走。以中美晶而言，中美晶在太陽能方面也做電池、模組、電站，所以我完全知道業者的苦。去年所有的成本如鋁、鋼等都上揚，上游的矽材料又被大陸控制，台灣業者在太陽能產業這塊，規模還太小沒有議價能力。此外，人工也貴，從政府帶頭就調薪，所有的成本都上揚。

徐秀蘭表示，政府也訂定20GW的太陽能政策目標，自己身為台灣太陽光電產業協會理事長，看到許多太陽能業者都想多蓋綠電，但成本壓力太高。成本上揚下，要達到20GW的太陽能政策目標，業者壓力太大。若躉購費率太低，可能會讓業者轉生模組進口的念頭，但台灣的太陽能產業已經有上萬人的從業人員，不能就這樣放棄。

日前(去年12月30日)經濟部發布消息，公布2022年再生能源電能躉購費率初步決議，太陽光電由一年兩期調整為一年三期，並按容量級距區分費率，不及20kW部分平均費率每度5.7533元，其餘平均費率為每度4.3601元，第一期費率介於每度電3.94至5.86元，第二期介於3.88至5.79元，第三期則是3.74至5.6元。

對照去年太陽能光電躉購費率維持一年兩期，按容量級距與分類差異，上半年費率最高每度5.6707元；下半年費率最高每度5.6281元。和去年相較，太陽光電躉購費率等於「不增反減」。徐秀蘭表示，台灣需要大量綠電，在建置成本上陽下，躉售費率需要再增加以支持產業發展。因此，今年躉購費率至少持平或較去年提高3%。身為光電業者，同時也是台灣太陽光電產業協會理事長，我必須把業者遇到的困難說出來。