花蓮外海3日17點46分發生規模6強震，今早同個地區又發生5.1的餘震，地震測報中心主任陳國昌指出，該地震是受板塊隱沒引起，近一兩年來台灣附近的板塊隱沒帶地震較活躍，更有學者警告，要特別注意「海溝型地震」週期是100年，距離上次發生是1920年已經滿百年，擔心未來可能會發生規模8以上的地震。

根據《ETtoday》報導，中央大學應用地質研究所教授李錫堤教授指出，數百年來地震週期都是先有「中大型規模地震」再進入「大型隱沒帶地震」，隱沒帶地震中特別是「海溝型地震」的錯動距離大，百年為一個週期，照時間推算上次出現規模8.0的地震是在1920年，再上一次則是1815年的7.6地震，都是約百年會又一次大地震，加上海岸GPS觀測到，近幾年來東部海岸都在下沉，是海溝型地震前會發生的地形現象。

李錫堤表示，海溝型斷層平常這裡動一下，那裡動一下，每隔百年會整個斷裂，斷裂長度達300公尺長才會有規模8地震，距離上次海溝型地震是1920年，已經過去了101年。

陳國昌分析，隱沒帶地震近一兩年來變得活躍，過去40年來就發生4起規模6以上地震，規模最大達到6.8，而3日發生的6.0地震十分罕見，很少在年初就有6的強震，台灣平均每年6以上地震有2.5個，去年更頻繁有4個，預估未來一整年的地震頻繁程度將不輸去年。