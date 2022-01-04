台灣去年11月份禽場出現新型H5N2亞型高病原性禽流感病毒，新北市動保處為防範禽流感，去年底已完成禽場訪視巡查消毒160次，針對禽場、家禽理貨場、寵物鳥店及禽鳥繁殖場進行禽流感監測採樣完成25次、481次；出動防疫消毒車至禽流感高風險區域、野鴿聚集地消毒335次，並持續夜間督導新北家禽屠宰場68次，全面防堵禽流感疫情。

動保處表示，去年新北市並無禽流感疫情發生，但全台已有23個禽場感染禽流感疫情，已撲殺16萬8740隻家禽，其中一例鵝場為新型H5N2及H5N5亞型混合感染，去年12月27日防檢局召開禽流感防疫措施及疫情調查執行情形第6次視訊會議表示，台灣正處於新興病毒入侵及病毒重組風險區域。

台灣今年新出現的新型H5N2亞型高病原性禽流感病毒，與韓國及日本今年11月份禽流感疫情分離到的禽流感病毒亞型相同，而韓國及日本又是台灣候鳥路徑上游國家，顯見國際疫情來勢洶洶，透過候鳥遷徙，境外禽流感病毒傳入台灣禽場風險升高，動保處呼籲家禽相關從業人員務必提高警覺、做好防範措施。