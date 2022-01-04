南韓知名女團T-ara成員孝敏，昨日遭到媒體爆料熱戀小3歲的足球選手黃義助時，並沒有第一時間出面回應，直到最強狗仔《Dispatch》（簡稱D社）在一小時後發出「海量」約會照，孝敏及黃義助的經紀公司也出面回應了。

根據南韓媒體《體育朝鮮》的報導，孝敏去年11月與黃義助升格成為戀人後，雖因黃義助遠在法國的波爾多足球俱樂部得辛苦的遠距戀愛，但孝敏還是為了維繫兩人的感情，也特別在足球隊12月最後一周的假期，飛到瑞士與愛人共度浪漫的跨年約會時光。不過當時《體育朝鮮》只有文字報導沒有任何證據，因此兩人的經紀公司都沒有做出任何回應。

而被網友封為「最有公信力的狗仔媒體」D社則是報導一小時後，也在自家版面上釋出多張約會直擊照，原來當時他們為了跟這則新聞，特別跟著孝敏飛到瑞士，並拍到兩人約會的畫面，而擁有167公分身材高䠷的孝敏，站在185公分的黃義助身邊瞬間變得嬌小可愛，意外形成最萌身高差。黃義助甚至在IG上偷偷曬出一系列「女友視角」的照片，引起熱烈討論。

兩人的經紀公司隨後也向D社證實「他們正處於互相了解的階段，希望外界能默默守護」；兩人的好友也透露，他們雖是姊弟戀但相處起來就像朋友一樣自在，也因為各自都有了年紀，因此也尊重彼此的工作，低調的互相配合著，就跟一般戀人沒有兩樣。消息一出後，粉絲們也紛紛留言祝福。