「很突然，也很罕見。」大陸知名時政類微博「@牛彈琴」發文評論，新年伊始，中法俄英美五個核大國，發表了一份關於防止核戰爭與避免軍備競賽的聯合聲明，「為什麼這個時間發佈？到底有什麼考慮？會帶來什麼後果？」

「牛彈琴」認為，這顯然不是一個心血來潮的舉動，畢竟，五常一致發聯合聲明的事情，還是非常少見的，至少釋放了三個重磅信號。信號一，五大國之間不會有全面戰爭；信號二，必須防止核武器擴散；信號三，更激烈的多角度鬥爭。

分析引述聯合聲明第二段說：「我們申明核戰爭打不贏也打不得。鑒於核武器使用將造成影響深遠的後果，我們也申明，只要核武器繼續存在，就應該服務於防禦目的、懾止侵略和防止戰爭。我們堅信必須防止核武器進一步擴散。」

分析指出，核戰爭帶來的，是毀滅性結果。在冷戰時期，美蘇不斷擴充核武器庫，都擁有毀滅對方乃至整個地球的能力。冷戰結束了，新的冷戰蠢蠢欲動。核大國之間不信任，加劇的將是核戰爭的風險。

所以，這五個核大國聲明也說了：「我們願保持並進一步增強各自國家措施，以防止核武器未經授權或意外使用。我們重申此前關於不瞄准的聲明依然有效，重申我們不將核武器瞄准彼此或其他任何國家……我們決心在相互尊重和承認彼此安全利益與關切的基礎上開展建設性對話。」

牛彈琴分析，聲明要大家看管好自己的核武器，都別瞄准對方了，這可不是開玩笑的。還是要相互尊重彼此安全利益和關切，大家要對話，而不是對抗。這份聲明，在當前美俄激烈對抗大背景下，多少有助於增加點信任。

牛彈琴認為，五大國之間，肯定不會有全面戰爭。烏克蘭再重要，西方的話再動聽，美國都不會與俄羅斯開戰，畢竟，雙方都有毀滅對方的核武器實力。這裡牛彈琴話鋒一轉，「嗯，台灣是中國的台灣，台灣某些人更可以掂量掂量。」

牛彈琴表示，看到俄羅斯外交部聲明說：「我們希望，在當前國際安全的困難條件下，批准這樣一項政治聲明，將有助於緩解國際緊張局勢的程度。」中國外交部副部長馬朝旭也點評：「這是五國領導人首次就核武器問題發表聲明，體現了五國防止核戰爭的政治意願，也發出了維護全球戰略穩定、減少核衝突風險的共同聲音。」罕見聲明，不是壞事。

此外，牛彈琴指出，防止核戰爭，對五個核大國來說，這是一項重大任務；但更艱巨的任務，是防止核武器擴散。必須看到，世界百年未有之大變局，也讓核擴散變得越來越危險。

五大國之間的矛盾鬥爭，給了一些國家左右騰挪的空間，印度、巴基斯坦、以色列、北韓，事實上已經擁有核武器，其他國家，土耳其、伊朗、日本等，反正在西方看來，都在躍躍欲試獲得核武器。

這對世界，也對五個核大國來說，絕對不是一件好事情。所以，哪怕彼此矛盾再尖銳，防止更多中小國家獲得核武器，這應該是五個核大國唯一能達成共識的事情了。這其中的關鍵，就是《不擴散核武器條約》，該條約1968年開始簽署，1970年生效，目前約190個成員國。該條約承認，中法俄英美是五個法定的核武器國家，但印度、巴基斯坦、以色列則拒絕簽署條約，朝鮮以前加入後來又退出了。

按照議程，本來這個月，各國將在聯合國總部對該條約進行第十次審議，但審議現在推遲到了今年晚些時候。五大國突然發出這個聯合聲明，應該也與當前國際緊張形勢和審議條約有關係。尤其是聲明中這一句：「我們強調願與各國一道努力，創造更有利於促進裁軍的安全環境，最終目標是以各國安全不受減損的原則建立一個無核武器世界。」

聲明指出最終目標：無核武器世界。牛彈琴解讀：「也就是說，其他國家，你別看我們五大國鬧得凶，但如果你也想擁有核武器，你看我們收拾不收拾你。」

最後，牛彈琴直言，「看到這個聲明，我第一個反應是，聲明管用嗎？」如果聲明管用，如果核武器真禁止使用，那必然的，常規武器更重要，也意味著更激烈的常規戰爭衝突。核武器是毀滅性的，常規武器也是慘烈的。這就是現實，殘酷的現實。沒辦法，只要這個世界，還有戰爭販子和野心家。

如果五大國聲明不管用呢？這就沒法細說了，聲明畢竟只是聲明，在核問題上，一些大國的信用是有問題的。「中國，我們不用懷疑任何信用。大家都知道，中國一直公開承諾，不首先使用核武器。」

雖然五大國中，中國人口最多，國土面積排第二，但一直「將核力量維持在維護國家安全需要的最低水平」，用馬朝旭的話說，「這本身就是對全球戰略穩定的重要貢獻」。馬朝旭還透露了一個細節，中國一直積極倡導「核戰爭打不贏也打不得」理念，並且為五國這次採取共同行動，發揮了有力的引領作用。「在聯合聲明磋商過程中，中方還推動寫入重申不將核武器瞄准彼此或其他任何國家等重要內容，為五國達成一份內容積極、有分量的聲明起到了重要的推動作用」。

牛彈琴指出，重申核武器不相互瞄准，原來是中國推動的？「但其他國家呢？比如，美國；比如，英國。別忘了，作為世界上最強大的國家，作為唯一在實戰中使用過核武器的國家，美國從未公開承諾過，不首先使用核武器。別忘了，美英不久前還承諾，要向澳洲提供核潛艇技術，這是不是核擴散呢？法國你沒有忘記吧？還有，當初印度獲取核武器，美國故作制裁之後，又很快解除了對印度制裁，這是不是在雙標鼓勵核擴散？還有，伊朗核問題，美國前一屆政府簽署協議，後一屆政府又撕毀條約，導致伊朗核問題一直裹足不前，國家信用又在哪裡？至於軍備競賽，是哪個國家軍費最多？多到是後面幾個國家的總和都趕不上？」

牛彈琴總結，「鬥爭肯定還是激烈的。輿論的鬥爭，常規武器的鬥爭，防核擴散的鬥爭，等等等等。該合作的時候合作，該鬥爭的時候鬥爭。但新年伊始的罕見聲明，總體是好事。至少讓世界認識到，核戰爭的毀滅性，防核擴散的緊迫性。哪怕俄美、中美對抗再激烈，至少大家心裡都有底，核大國之間不會有核戰爭，某些人，你們就放棄幻想吧。」

牛彈琴引述聯合國祕書長古特雷斯的話：核武器就是地球上的「達摩克利斯之劍」，「核毀滅只是一個誤解或誤判」，消除所有核風險的唯一途徑，是消除所有核武器。「但這可能嗎？嗯，夢想還是要有的，萬一實現了呢。只是，世界上最聰明的人類發明瞭核武器，核武器最終的結果就是毀滅人類，這是一個多麼瘋狂的世界！」