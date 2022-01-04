義大利國家衛生院（ISS）今天表示，一項對污水的研究顯示，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）高傳染力Omicron變異毒株已於2021年12月蔓延到境內絕大部分地區。

路透社報導，研究發現，去年12月19日到25日這段期間，義國20個大區有14區的污水系統出現Omicron變異株。該月稍早，只在1個大區的污水系統發現Omicron。

282個污水樣本有28.4%含Omicron。

研究協調員拉羅沙（Giuseppina La Rosa）說：「除了流行病學的檢測，針對污水進行SARS-CoV-2病毒環境監測，也成為瞭解疫情蔓延演變的重要工具。」

歐洲聯盟之前有推廣污水監測冠狀病毒突變的實用性。

義大利也透過以拭子為基礎的測量來偵測Omicron，最近一次是在去年12月23日，而其結果顯示，Omicron的蔓延速度很快。

義大利去年初成為第一個受COVID-19疫情重創的西方國家，最近幾週再度看到新增病例飆升。整體來說，義大利迄今累計640萬人確診，13萬7786人喪命。

義大利今天通報的新增確診有6萬8052例，高於前一天的6萬1046例；單日新增的死亡病例有140例，高於前一天的133例。（譯者：李晉緯/核稿：蔡佳敏）1110104