東研信超(6840)今天從興櫃戰略新板轉至興櫃一般板，在買賣限制放寬至一般自然人都可進行交易下，今天量能放大。昨天戰略新板收盤在118元，今天開盤價121元，盤中目前最高來到136.5元，漲幅15.7％，開盤半小時成交張數增加至90張，已經超過昨日31張交易總量。

東研信超於2021年7月26日登錄興櫃戰略新板，為國內首家獲准登錄興櫃戰略新板的公司。該公司是具備電磁波、無線網通暨移動通訊，與安規檢測項目廠商，並擁有包括美國、歐盟、加拿大、日本與台灣等多國法規檢測與核發測試報告資格，為目前多家一線消費性電子產品大廠指定檢測業者，全球知名NB與平板電腦、工業電腦、手機及網通產品與電競相關業者，多是東研信超的客戶。

東研信超為國內第一家購置WiFi 6 160MHz頻寬測試執行能量的檢測實驗室，也是兩岸唯一囊括全球前三大NB品牌（聯想、惠普與戴爾）認可的驗證實驗室夥伴。公司持續推動檢測技術的提升，成為聯想電腦IdeaPad Throughput測試WiFi 6以上規格的台灣唯一指定實驗室，並與高通（Qualcomm）合作，成功與官方機構中國質量認證中心（CQC）簽訂PLC EN50561-3項目，為大陸唯一簽約實驗室，公司更參與大陸《智慧家居設備無線連接水準評價技術規範》的制定。

東研信超2021上半年合併營收3.88億元，營業利益0.78億元，年成長28.47％及164.33％，稅後淨利0.62億元，年增255.4％，每股稅後盈餘2.71元。

持續受惠5G、WiFi6/6E相關技術的檢測需求大幅增加，東研信超接獲的電子產品檢測機種數、測試時數與測試單價均高於以往，自2021年7月起更已連5個月創單月歷史新高表現，累計2021年前11月合併營收7.58億元，年增幅23.18％，已大幅超越2020年全年。