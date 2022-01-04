43歲婦夜鬧台中益民商圈 騎機車衝進廣場砸店又砸桌

台中北區一中街益民商圈3日晚間發生女子砸店砸桌的事件，許多目睹民眾紛紛拍照上傳社群網站，經轄區第二分局到場處，發現鬧事的43歲丘姓女子疑情緒失控，立即控制其脫序行為，並將丘女強制戒護送往醫院治療。

台中市警局第二分局育才派出所指出，丘姓女子3日晚間21時許，騎乘機車至北區一中街益民商圈內某飾品店前，情緒失控大吼大叫，除按鳴機車喇叭、翻倒座位區座椅，並衝進店家翻倒玻璃櫃等物品。

警方調查，43歲丘女於上個月31日即與該店家發生口角糾紛，進而與該店楊姓店長及店員互毆隨後雙方也互控傷害，3日夜間突然不明原因又再度情緒失控前往該店鬧事，警方獲報後立即趕抵現場控制丘女脫序行為，涉嫌毀損部分將依毀損罪嫌隨案移送台中地檢署偵辦，另已通知丘女家屬至醫院陪同就醫。

台中市第二分局分局長陳家銘呼籲，任何擾亂社會秩序的暴力行為，警方絕不寬貸，對違法情事將持續嚴正執法，務求全面淨化社會治安，展現警方打擊不法之決心。