大陸楊姓民眾祖孫媳3人2020年船難落海，遺體漂抵大、小金門海岸，在金門地檢署人道協助下，克服困難完成DNA檢驗確認身分後，再獲太武山海印寺負擔火化和法事費用，亡靈終於安息暫置金門縣殯葬管理所，待兩岸「小三通」復航後即可魂歸對岸故里。

大陸楊姓居民祖孫媳3人在2020年1月間遭遇海難，遺體分別漂流到金門縣烈嶼鄉、金沙鎮沿海岸際，金門岸巡隊發現通報金門地檢署檢察官相驗，從3名死者穿著及隨身物件研判為對岸居民，基於人道考量，決定突破大海隔絕兩岸，幫他們找到回家的路。

檢察官在會同法醫解剖採集大體DNA後，將3名死者衣著及外觀特徵拍照，向法務部國際及兩岸司提出司法互助申請，經海基會向大陸海協會傳達訊息後，即有楊姓民眾表示死者疑為其親屬，讓事情有了新的進展。

但因大陸官方未能協助採集死者親屬檢體，金門地檢署積極尋求各方管道，最後在紅十字會總會金門縣支會幫助下，順利採集大陸人民楊○鳳檢體，送交法務部法醫研究所進行DNA型別鑑定，確認3名死者為其親屬。

金門地檢署為使3名死者能落葉歸根，再透過法務部國際及兩岸司與兩岸紅十字會協助，取得死者大陸親屬同意遺體先行火化，方便死者骨灰運回對岸。但因3名死者長期冰存衍生諸多費用，金門地檢署多方協調獲得金門縣殯葬管理所同意減免，但火化及法事費用仍沒有著落。

太武山「海印寺」住持釋性海獲悉此事，主動與地檢署聯繫，願意負擔3名死者火化費用並協助辦理法會，使3名死者亡靈得以安息。

金門地檢署戴文亮檢察長感謝海印寺義舉善行，特於去年12月赴海印寺致贈感謝狀。性海師父表示：「海印寺所得來自十方，本應再回歸十方」。目前因兩岸疫情影響，3名死者火化後骨灰暫厝於金門縣殯葬管理所，待兩岸「小三通」復航後，即可魂歸故土。

金門與大陸一衣帶水，潮來潮往未曾停息，一場讓人歎息的海難，在歲末寒冬之際，因為兩岸相關單位、團體鍥而不捨的努力，讓他們找到回家的路。