北京時間2022年1月3日，中國、俄羅斯、美國、英國、法國五個核武器國家領導人共同發表《關於防止核戰爭與避免軍備競賽的聯合聲明》。中國外交部副部長馬朝旭接受新華社採訪時指出，中國為這份聲明發揮了重要的推動作用。

馬朝旭表示，新年伊始，中、俄、美、英、法五個核武器國家共同發表《關於防止核戰爭與避免軍備競賽的聯合聲明》，強調核戰爭打不贏也打不得，重申不將核武器瞄准彼此或其他任何國家。這是五國領導人首次就核武器問題發表聲明，體現了五國防止核戰爭的政治意願，也發出了維護全球戰略穩定、減少核衝突風險的共同聲音。

馬朝旭表示，當前世界百年變局和世紀疫情交織疊加，國際戰略安全領域面臨許多重大挑戰。五核國領導人發表聯合聲明，有助於增進相互信任，以協調合作代替大國競爭，對於構建總體穩定、均衡發展的大國關系也具有積極意義。

馬朝旭強調，中國一直積極倡導「核戰爭打不贏也打不得」理念，並且為五國採取共同行動發揮了有力的引領作用。在聯合聲明磋商過程中，中方還推動寫入重申不將核武器瞄准彼此或其他任何國家等重要內容，為五國達成一份內容積極、有分量的聲明起到了重要的推動作用。

馬朝旭表示，五核國既是聯合國安理會常任理事國，也是《不擴散核武器條約》法定的核武器國家，都負有防止核戰爭、維護世界和平的共同責任。五國理應以聯合聲明為新的起點，增進互信，加強協作，為建設持久和平、普遍安全的世界發揮積極作用。

馬朝旭表示，中國始終堅持自衛防禦的核戰略，奉行不首先使用核武器政策，將核力量維持在維護國家安全需要的最低水平，這本身就是對全球戰略穩定的重要貢獻。中國將繼續為推動核領域全球治理貢獻中國智慧、提出中國方案，願同所有愛好和平的國家開展合作。