在新訂單以及生產數量趨緩，再加上取料成本持續增加下，日本上月製造業PMI(採購經理人指數)雖稍減，但仍在景氣榮枯點50以上。

日本2021年12月au Jibun銀行製造業PMI，經季節性調整後為54.3，略低於11月的54.5。該指數編撰單位IHS Markit表示，日本已漸漸從新冠疫情中復甦，並有助於提升當地內需市場。

另外，全球對晶片需求仍然還在，零組件供應漸漸回歸正常化後，也幫日本汽車業者解決不少因缺料而停產的燃眉之急。另方面，日本製造業的全球接單成長也見腳步放慢。原因之一是新冠疫情升溫造成需求減少，尤其是韓國。

日本GDP(經濟成長率)在2021年第3季時，因受到關鍵零組件短缺影響，嚴重打擊生產項目，導致GDP季增年率大減3.6%。IHS Markit認為，上季生產雖可望重新恢復，在料件不足下，日本製造業從開始接單後，一直到產品完成後所需的時間也被連累拖得很長。

從這份報告得知，日本製造商對未來雖樂觀，但對新冠疫情未來發展，以及供應鏈是否可恢復快快正常，卻露出謹慎態度。同時，上個月這些廠商們的信心，也跌至4個月新低點。