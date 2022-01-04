疫情指揮中心昨（3）日深夜公布國內新增一本土案例，為本國籍40多歲女性，在桃園機場擔任停車場清潔員，1月2日出現發燒、畏寒、咳嗽、流鼻水、喉嚨痛等症狀，1月3日進行快篩，結果為陽性，同時採檢後確診。前台大感染科醫師林氏璧表示，該名清潔人員很可能感染Omicron，以2日發病來看，可能在12月30至31日就已經有傳染力，「這一例最值得擔心的本土」。

林氏璧今（4）日於個人臉書粉專《日本自助旅遊中毒者》指出，確診的桃園機場清潔人員很大機會感染Omicron，是最值得擔心的本土個案，因此所有的邊境人員都應該加速施打mRNA疫苗加強針，不要執著間隔5個月。

林氏璧分析，近日的境外移入滿滿都是感染Omicron，指揮中心昨日改判本土的2名防疫旅館染Omicron確診者，目前都還在隔離中，因此接觸者有限，但機場清潔員這一例已經進到社區，以2日為發病日來說，在12月30至31日可能已具有傳染力。

林氏璧建議，機場邊境重要人員，應該要盡快施打mRNA加強針，不要執著間隔5個月，以加強對Omicron的保護，特別是對打兩劑AZ的人，因為只打兩劑疫苗，對Omicron幾乎沒有防護力，尤其是接種20周後，此時再打一劑mRNA加強針，保護力可提升到70%左右。

林氏璧說，邊境人員打第三劑動作要加快，因為春節快到，且打完需要一周左右才會有保護力，間隔5至6個月的規定，是基於之前對Delta變異株的觀察，但現在邊境人員面對的是Omicron，「真的不需要執著於間隔5個月規定，我希望專家會議小組和指揮中心盡快採取行動，老實說現在已經太慢了。