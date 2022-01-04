國家圖書館與駐台北以色列經濟文化辦事處合作辦理「以色列影響世界的發明與發展」展覽，今天到25日在國圖一樓學習共享區展出，以26幅展品帶領民眾認識以色列在科學、醫學、農業、環境科學、考古學、化學、歷史及社會科學發展等方面的成就。

國圖館長曾淑賢表示，以色列科技發達，擁有許多深刻影響現代文明的發明，都是與大家切身相關且對世界各國人民的生活品質提升、工作效率改善、健康醫療技術與器材之進步貢獻良多的發明，雖然是微型展覽，但可以帶領民眾走進科技的宏觀大視野。

國圖說，本次展覽對人類文明與現代人日常生活產生之深遠影響，相信對多數觀展的民眾而言，會有一種「原來這是以色列發明的科技啊！」之驚嘆。例如隨身碟USB、可長效保存的櫻桃番茄、內視鏡膠囊、網路打電話、治療多發性硬化症、用於背部手術的機器人以及英特爾芯片等。

駐台北以色列經濟文化辦事處表示，「以色列影響世界的發明與發展」之首展於2017年在以色列國際機場舉辦，提供絡繹不絕之國際遊客駐足觀賞。之後陸續在希臘、法國、墨西哥、保加利亞巡迴展覽。

2021年開始與台灣的各大學及文化機構合作辦理聯展，駐台北以色列代表處趁勢將觀展對象設定為圖書館之讀者，圖書館巡迴第一站即選定與國家圖書館合作，預計開展後，廣大的國圖讀者與鄰近國小、國中、高中、大學以及市民都有機會就近觀展，認識以色列的創新與發明，增廣見聞，相信必可汲取新知與獲得啟發。