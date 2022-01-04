消費者可依照個人喜好，加入自己愛吃的食材，變身為一道特色料理。（圖／畢依帆提供）

由於新冠疫情仍未平息，在大陸工作、唸書的台灣民眾來往兩岸一趟、兩邊都仍然需要隔離，隔離時間至少35天（台灣14天＋大陸21天），許多人乾脆選擇就地過年。知名台商餐廳鼎泰豐今年繼續在大陸市場推出冷凍年菜，民眾只要復熱即可品嚐最接近原始出爐時的美味；也有人依照個人喜好，加入自己愛吃的食材，華麗變身為一道特色料理。

任職於北京鼎泰豐淮揚菜廚師長的林金安，為鼎泰豐設計的壬寅虎年年菜套餐，共包含6道菜餚，共計有：富貴鯧魚米粉、鼎制浙式方肉、鴻運虎掌烏參、一品佛跳牆、經典台式三杯雞、鰻魚荷葉米糕。雖名為「虎掌」，但實際上是採用富含膠原蛋白的豬膝筋製作，口感Q彈。

林金安介紹，富貴鯧魚米粉的食材，嚴選東海鯧魚，肉質紮實鮮美，搭配口感細緻的閩南芋頭和Q彈的米粉等食材，慢火熬煮，湯頭濃郁甘醇，香氣十足，寓意「新春富貴，年年有魚」。

鼎制浙式方肉是林金安師傅獨家研製的經典名菜，外型酷似台北故宮珍藏的國寶「肉形石」。精選新鮮五花肉塊，加水經過八小時燒制，不添加任何原料，逼出肉裡的油脂，讓整塊肉吃起來肥而不膩。大廚調製的獨家蜜汁配方，微火慢燉五小時，讓肉色微微透明，口感酥爛入口即化，搭配荷葉餅享用，完美的結合，增添年節大豐收的寓意。

鴻運虎掌烏參是鼎泰豐星級大廚專門為虎年研製的菜餚，寓意「虎年鴻運來」。虎掌即為豬膝筋，含有豐富的膠原蛋白，在烹飪中與高級食材烏參一起燉煮，創造出味香鮮美的精緻菜品。

鼎泰豐特製佛跳牆，選用包括：鮑魚、烏參、花膠、花菇、干貝等高級食材，經過星級大廚們的20多年經驗烹飪手藝製作，湯底鮮香味濃，是合家團圓年夜飯的壓軸擔當主菜。

三杯雞為台灣經典名菜之一，選用道地的台灣米酒烹飪，以色澤紅潤光亮、肉質軟嫩、醬汁醇厚香濃而聞名。帶有特殊清香的九層塔是這道菜不可缺少的靈魂，也是三杯雞的台灣風味。

鰻魚荷葉米糕是一道台灣經典酒家菜，選用高品質的細嫩鰻魚肉，八種配料炒香後和熟糯米攪拌蒸製成升級版台式油飯，除了吸收底層荷葉的清香外，日式照燒醬製作的鰻魚香氣也融合在油飯中，形成粒粒分明的口感。

在北京擔任藝術策展人的畢依帆，平日裡喜歡自己下廚招待友人。在餐廳試菜時吃了「虎掌烏參」，覺得成品顏色有些偏暗，因此自己回家料理時，加入白色的寧波年糕一同煨煮，起鍋前加上燙好的翠綠青江菜，「如果再加上紅蘿蔔片和鵪鶉蛋，顏色、口感都會更豐富」，對畢依帆而言，那樣更有屬於自己家年菜的味道。

鼎泰豐至今在中國大陸的北京、上海、天津、青島、大連、西安、廈門、廣州、南京，以及台港澳各地城市有56家分店；全球海外分店遍及日本、美國、英國、韓國、新加坡、印度尼西亞、馬來西亞、澳洲、泰國、杜拜、菲律賓等國家及地區，共計173家分店。

在大陸過年的台灣民眾，如果想念台灣的家鄉味，可以在鼎泰豐於北京等9個城市的分店買到虎年年菜套餐，或是上網訂購，享受豐盛的除夕圍爐宴。