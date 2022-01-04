xMEMS Labs（美商知微電子）推出世界首款整合DynamicVent的單晶片MEMS揚聲器Montara Pro，結合密閉式（閉塞式）與開放式入耳式耳機的優點，使智慧型TWS（真無線藍牙）入耳式耳機和助聽器能創造出兩全其美的使用者體驗。

Montara Pro的專利DynamicVent技術可依照麥克風所偵測到的環境噪音等級或是來自動作感測器的使用者活動，透過入耳式耳機的系統DSP來加以智慧化開啟或關閉。排放閥關閉時，Montara Pro採用最好的被動阻隔方式形成良好的音樂和各類媒體收聽環境，或是改善背景噪音存在時的聚焦。排放閥開啟時，Montara Pro則能改善空間知覺，提高收聽舒適度，並降低閉塞效應，例如感知到使用者本身的聲音太大、「隆隆聲」或「空洞」。

同樣重要的是，DynamicVent不再需要傳統靜態排放孔，傳統靜態排放孔所形成的持續低頻衰減會影響音樂和媒體的品質，也影響有低頻聽損的消費者。DynamicVent也使入耳式耳機不再需要使用過大的揚聲器，其常用來彌補持續、靜態排放孔所造成的低頻減損。

xMEMS共同創辦人暨設計副總裁羅?成表示，在重塑聲音的使命下，我們正在擴展揚聲器在小尺寸系統中的性能。達成最高品質的聲音重現依舊是頭號任務，現在憑藉DynamicVent技術，我們就能使系統設計人員把開放與密閉式入耳式耳機架構的效益加以平衡，以便為各式收聽環境中的消費者領路，邁向更智慧與更高效能的解決方案。

Hearing Tracker公司的聽力學博士暨執行長Abram Bailey表示，音壓排放對TWS入耳式耳機和助聽器至關重要。過去在挑選開放式/排放或密封式/閉塞製作時，必須加以取捨，而且兩種選項都無法在所有環境和生活場景中提供最好的收聽效能。主動式音壓排放技術崛起，如xMEMS的DynamicVent，對消費者和聽力照護的專業人士都是大利多，消除了取捨兩難，並使消費音訊產品和收聽效能可因應任何環境。

Montara Pro的揚聲器展現出平順的頻率響應，在1kHz高達115dB SPL（聲壓級），在1kHz以上所提供的額外增益則達18dB之多，改善了人聲和樂器的清晰度。Montara Pro是單晶片、單一晶粒架構，揚聲器與DynamicVent都是由「矽」來製作，因此每個零件在頻率響應的一致性是無與倫比的，並可在製造時減少揚聲器配對或調校的時間。這種專利創新的出音結構，催生出世界最快與最精確的微型揚聲器，去除了傳統線圈揚聲器為了音訊品質和音場重現而使用的彈簧和懸吊系統。

Montara Pro的DynamicVent所實施的差動式設計消除了開放/封閉噪音。大排放閥可產生相當於1.5mm2孔洞的減壓效果，並從500Hz到20Hz提供20dB的降減。不像其他非MEMS主動音壓排放的做法，DynamicVent達到IP58等級，對微粒和水氣的入侵有更好的復原力，提高了終端產品的使用壽命。