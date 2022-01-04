今天公布的法庭文件顯示，美國紐約州檢察長詹樂霞已對前總統川普及他的子女小唐納．川普與伊凡卡發出傳票，以調查川普家族的商業往來。

根據法庭文件，民主黨籍的詹樂霞（Letitia James）展開這項民事調查已長達數年，她上個月發出傳票，要求小唐納．川普（Donald Trump Jr.）與伊凡卡（Ivanka Trump）提供證詞。

「華盛頓郵報」（Washington Post）去年12月報導，詹樂霞要求川普在今年1月7日親自到她的辦公室作證，而今天公布的文件也顯示，調查人員首度要求川普的長子與長女宣誓作證。

在華郵刊出上述報導後，川普控告詹樂霞發起具有政治動機的調查，侵害他的憲法權利。

詹樂霞的發言人今天表示：「儘管川普集團（Trump Organization）多次嘗試拖慢我們的調查，但我們有信心，我們的問題將獲得解答，真相終會揭露，因為無人能凌駕於法律之上。」

川普家族委任律師哈巴（Alina Habba）表示，川普家族將對這項傳喚提出挑戰。哈巴提及詹樂霞表示：「她透過政治獵巫讓辦公室成為武器的方式，逾越了起訴標準的所有界線，侵害憲法保障的基本權利。」

哈巴說：「她的行為已經對美國民主構成威脅，我將追究她的最大責任。」

詹樂霞正在調查川普集團是否違法謊報資產價值，從而獲取銀行和稅務優惠。

詹樂霞懷疑川普集團在申請銀行貸款時，浮報特定資產價值，後來申報資產時又為減稅少報價值，因此於2019年3月發起調查。（譯者：鄭詩韻/核稿：劉文瑜）1110104