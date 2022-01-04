美國陪審團今天裁定，標榜滴血驗病的美國生技新創公司Theranos創辦人霍姆斯（Elizabeth Holmes）共謀詐欺投資人，11項罪名中有4項成立。

路透社報導，霍姆斯有4項罪名不成立，包括欺騙患者支付Theranos檢測費用和相關陰謀指控；另外3項罪名與散戶投資人有關，陪審團未能達成共識。

霍姆斯身穿灰色套裝出庭，聆聽裁定結果時神情淡定。判決日期尚未確定。

報導說，37歲的霍姆斯面臨最重80年有期徒刑，不過聯邦地區法院法官戴維拉（Edward Davila）判決的刑期很可能會少很多。

霍姆斯於2003年成立Theranos公司，當時她才19歲。這家公司號稱要推出自助驗血機器，只需幾滴血就能以低廉價格進行分析。

Theranos公司一度估計價值達數十億美元，霍姆斯甚至被形容是「女版賈伯斯」（female Steve Jobs），但在她被控詐騙投資人之後，公司就垮了。

霍姆斯曾吸引媒體大亨梅鐸（Rupert Murdoch）、前美國國防部長馬提斯（Jim Mattis）等達官顯要的支持，但「華爾街日報」2015年的一系列報導對Theranos的構想大加質疑後，這家公司就開始瓦解。（譯者：盧映孜/核稿：張曉雯）1110104