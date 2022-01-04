美國網友要求代墊貨物稅21萬 越南女辛苦錢險遭詐騙

難道又是詐騙新手法？台中市政府警察局第四分局南屯派出所警員粘為淞、賴楷棟，日前接獲轄區南屯郵局報案，稱有名越南女子欲臨櫃匯款新台幣21萬餘元，疑似遭詐騙請求員警協助；員警立馬趕到現場了解，如及時雨向該名越南女子說明是新的詐騙手法，及時保住自己辛苦打工的積蓄。

警方指出，員警接獲報案後到現場了解，34歲的阮姓女子向警表示，她收到美國網友訊息，欲寄貨物來台灣，惟因關稅問題卡關，委託阮女先行代墊海關關稅及運費。員警一聽到關鍵字，二話不說馬上跟阮女解釋這就是詐騙，並舉許多常見詐騙案例。

阮姓女子向警供稱，她在交友軟體上認識一名美國網友，近期對方告知要從美國寄包裹給她，因為關稅問題無法順利送達，需要補繳運費及稅金，要求阮女代墊新台幣21萬餘元，阮女依照指示欲前往匯款之際，遇到機警的陳姓行員再三提問，卻始終支吾其詞。

警方表示，員警苦口婆心地勸說告知阮女來台灣辛苦工作多年，就為了素未謀面的網友，輕易的將白花花的鈔票匯出去，並分析過往案例佐證，阮女越想越不對勁，才打消匯款念頭，頻頻向員警致謝。

農曆年關將屆，南屯派出所長江松泳表示，詐騙手法層出不窮，民眾遇有可疑資訊可撥打反165詐騙諮詢專線查證，或撥打報案110求助，掌握「冷靜」、「查證」、「報警」之原則，方能保障自身權益。