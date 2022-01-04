台北市長柯文哲元旦參加總統府升旗，宛如被罰站一般在廣場上吹了40分鐘的寒風，引起民眾熱議，柯文哲妻子陳佩琪也因為不捨在臉書發表長文，不料日前宣布參選將士林北投區議員的「焦糖哥哥」陳嘉行卻針對一點小失誤緊抓不放，狂酸「妳夫婦首都之王以後出現到的場合，是不是都要準備龍椅給妳們坐？」

柯文哲為參加總統府元旦升旗典禮，清晨5點就起床梳洗打扮，結果獨自一人被直接引導到現場，像是被罰站一樣站了40分鐘，期間三軍儀隊還在他面前操演，被網友戲稱像是「一人閱兵」，也引起各界討論。

陳佩琪也接連在臉書發表幾篇文章，對於此事件發表看法，除了說「民選首都市長不需有特權，但享有和進入總統內其他眾多貴賓一樣的權利」外，也認為若總統府的安排是政治人物要先出場吹風，那就應該全部安排在一起，不解為何會將柯文哲的位置安排在之後才出場的醫護附近。

不過陳嘉行卻發現陳佩琪一篇貼文中所撰寫的「位置卻排在跟後來才出現唱國歌的醫護在一起」是後來修改的，原文則是「位置卻跟唱國歌的醫護排在一起」，他因此在臉書發文批評「唱國歌的防疫英雄們怎麼了嗎？不配跟柯文哲站在一起是不是？！」

陳嘉行表示，「妳夫婦首都之王以後出現到的場合，是不是都要準備龍椅給妳們坐？」認為陳佩琪應該拿出罵AZ打AZ的氣魄不要改文，說「妳老公跟他底下那群噗嚨共，因為造謠帶風向都被打成豬頭了，妳還跟著謠言起舞。好歹妳也是位受過高等教育的人，言行能不能稍微正常一點啊！」

陳嘉行一番話，引發網友討論，PTT鄉民認為「對方好歹也是個民選代表，請問焦糖你誰？」「綠共護駕啦」、「搞錯重點大師，人真的要學習」、「很標準的塔綠班作戰中心說詞」、「這種貨色還想選議員，台灣的悲哀」、「台北人又要智力測驗嗎？」

元旦升旗被「罰站」掀風波 柯文哲：感覺大家很愛興風作浪