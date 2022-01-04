桃園機場公司今（4）日上午發新聞稿表示，昨日下午接獲包商通報1名清潔工確診，機場公司已針對深度清消該清潔工工作區域及動線。

機場公司表示，1月3日下午接獲清潔承商通報，其1名員工於3日上午下班返家後出現症狀，中午12：30至衛生福利部桃園醫院快篩及核酸檢測後確診，立即入院治療。機場公司隨即督導承商針對其工作區域及動線深度清消，同時配合衛生單位疫調，執行相關防疫作業。

經查該名員工上班時間是大夜班23：00–07：00，負責桃園機場P3停車場洗手間及地面清潔工作，於去年7月29日打完第2劑AZ疫苗，納入第一線高風險工作人員，每5至7天即快篩檢測，12月28日定期快篩時仍是陰性反應，相關接觸人員已由衛生單位匡列自主居家隔離。

機場公司表示，今日國防部陸軍33化學兵群動員32人及12組裝備至桃園機場P3停車場消毒。機場公司持續配合衛生單位疫調，並將於上午11時全面大清消第二航廈。另計程車駕駛共552名，已採檢313人，今日將持續採檢，未完成篩檢者禁止出車執勤。

機場公司表示，為強化國門第一線工作人員防護，機場公司自去年5月起即積極推動疫苗施打作業，目前第1劑疫苗接種率已達98.28％，第2劑亦達95.26％，目前正持續接種第3劑（追加劑）。機場公司將依照指揮中心規範，持續嚴謹執行疫情管控措施，強化防疫管理，以確保員工及旅客健康。