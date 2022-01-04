張庭和林瑞陽從演藝圈轉戰大陸微商事業，卻傳出旗下「上海達爾威貿易有限公司」涉嫌傳銷遭立案調查，26億資金遭凍結，2日夫妻倆的微博、抖音帳號也被禁言，不免讓人多做聯想，對此PTT鄉民女神「qn」黃瓊慧分析張庭夫婦陷入危機，恐怕是被炫富害慘。

黃瓊慧3日在臉書評論張庭、林瑞陽涉嫌違法的事件，認為大陸近幾年以嚴格的標準審視公眾人物，富商炫富、演藝人員逃稅且私生活混亂、網紅賺太多等，都是眼中之釘，「網紅的話就是關掉你賺錢的工具－微博，抖音，小紅書等帳號，然後叫你賺多少繳回多少」，才不會違背共同富裕的精神。

不過，張庭常常在社群平台大方透露自己很有錢，聲稱上海500坪豪宅內的浴缸大到「放滿水要花2小時」，家裡請5個傭人和專屬司機、上海及北京都有房產、家裡到處都是錢等，黃瓊慧認為張庭背後的目的，就是要吸引民眾成為他們的傳直銷下線，但已被大陸當局記上一筆，忍不住嘲諷不知低調的下場，就是等著被「當韭菜割掉」。

黃瓊慧感嘆，雖然張庭夫妻去年7月捐500萬元人民幣（約2200萬元台幣）救災鄭州淹大水，還是沒能躲過這次的風暴，被台灣、大陸兩邊民眾等著看好戲。