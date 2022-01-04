金虎年報到，中央銀行宣布發行「壬寅虎年生肖紀念套幣」，每套定價仍是1800元，發行量續降至9萬套，二度採取雙軌並行銷售，於1月4日上午10點開始網路4.5萬套預購，每人申購最多10套，19日在台灣銀行各分行（簡易型分行除外）臨櫃公開發售4.5萬套，並首次增為每人每次限購2套。

央行發行局局長鄧延達表示，「壬寅虎年生肖紀念套幣」採銀幣（面額新台幣100元）及銅合金幣（面額新台幣10元）各一枚組合成套，以先進技術鑄造，展現多元的鑄製工藝之美。銀幣含銀1英兩，正面以局部鍍金的「虎」圖樣為主題，背面為臺東蘭嶼雅美（達悟）族祈求豐收的慶典儀式「飛魚祭」。銅合金幣正面以生肖「虎」為主構圖，背面則為部分上彩的「山茶花」。

鄧延達指出，虎年套幣包裝盒設計新穎，底座及展示架結合成一體，豎立時可雙面展示，提供更佳的賞玩體驗，並以珠光斜織紋紙盒盛裝，包裝精緻，極具珍藏價值。

有關網路預購程序，鄧延達說明，台灣銀行自即日起於該行網站設置「壬寅虎年生肖紀念套幣網路申購系統」，預購期間自1月4日上午10時起至1月10日中午12時止。預購數量如超過配額4.5萬套，將進行電腦抽籤，並於1月11日上午9時公告中籤名單，同時開放繳款至1月14日15時30分止，完成繳款者，可於1月19日起1個月內至選定的台灣銀行分行領取。