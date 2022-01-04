加拿大政治學者霍默狄克森（Thomas Homer-Dixon）警告，美國民主可能在2025年崩潰，2030年可能由右翼獨裁者統治。

加拿大智庫喀斯喀特研究所（Cascade Institute）主任霍默狄克森（Thomas Homer-Dixon）警告，川普可能在2024年重新入主白宮，目標是報復與平反，此外，美國民主可能在2025年崩潰，2030年可能由右翼獨裁者統治。

英國《衛報》（The Guardian）報導，加拿大政治學者霍默狄克森在2021年最後一天投書加拿大《環球郵報》（The Globe and Mail），他預言，「2025年美國民主可能崩潰，導致國內政治極度不穩定，包括大規模的民間暴力事件，至2030年，這個國家可能由右翼獨裁統治。」

他也預言川普可能在2024年重返白宮，到時候的混亂場面可能包含共和黨把持的州議會拒絕接受民主黨獲勝，屆時川普「只有2個目標」，就是「平反及復仇」，證明2020年總統大選中他輸給拜登是因為選舉舞弊。

霍默狄克森語重心長表示，「我們不應該因為這看起來太荒謬或難以想像就摒棄這些可能性」，他強調2014年川普可能成為美國總統的想法也被譏笑荒謬，他說人類現在就活在一個荒謬事情往往成為現實的世界。

霍默狄克森也警告加拿大：「一場可怕的風暴將從南部席捲上來，而加拿大毫無準備。」

他說過去一年加拿大的注意力向內轉，專注應對新冠肺炎及氣候變遷，他提醒現在加拿大應該專注面對美國民主可能瓦解的急迫問題，首先必須充分了解這場危險的嚴重程度，包括川普重新當選時，對加拿大造成的政治及經濟風險。

他預期新的川普政府有可能消除國內的反對派勢力，屆時高知名度的美國政治難民可能為了逃離迫害湧入加拿大，不過同一時間華府卻要求這些政治難民回國，他反問：「我們要遵守嗎？」

霍默狄克森說這場風險比加國歷史上面臨的任何風險都還要大。

他預言川普重返白宮後將成為摧毀美國民主的「鐵球」，在過程中製造一連串社會及政治紛亂，並且在破壞行動中削弱反對者、官僚體系、官員及守法的技術官僚。

不過霍默狄克森說川普只是熱身，在川普之後將出現更有管理能力的統治者。