大陸政府13個部門近日修訂《網路安全審查辦法》（以下簡稱《辦法》），自2022年2月15日起施行，明確要求掌握超過100萬用戶個人信息的網路平台運營者赴國外上市之前，必須申報網路安全審查，主要目的是為了進一步保障網路安全和數據安全，維護國家安全。

申報網路安全審查可能有以下三種情況：一是無需審查；二是啟動審查後，經研判不影響國家安全的，可繼續赴國外上市程序；三是啟動審查後，經研判影響國家安全的，不允許赴國外上市。

大陸國家互聯網信息辦公室有關負責人就《辦法》相關問題，4日回答了記者的提問。

【問：請簡要介紹《辦法》修訂背景？】

答：網路安全審查是網路安全領域的重要法律制度。原《辦法》自2020年6月1日施行以來，通過對關鍵信息基礎設施運營者採購活動進行審查和對部分重要產品等發起審查，對於保障關鍵信息基礎設施供應鏈安全，維護國家安全發揮了重要作用。

2021年9月1日，《數據安全法》正式施行，明確規定國家建立數據安全審查制度。政府據此對《網路安全審查辦法》進行了修訂，將網路平台運營者開展數據處理活動影響或者可能影響國家安全等情形納入網路安全審查範圍，並明確要求掌握超過100萬用戶個人信息的網路平台運營者赴國外上市必須申報網路安全審查，主要目的是為了進一步保障網路安全和數據安全，維護國家安全。

【問：網路平台運營者赴國外上市申報網路安全審查，可能的結果有幾類？】

答：對外開放是中國的基本國策，政府始終支持境內企業依法依規合理利用境外資本市場融資發展。《辦法》明確「掌握100萬用戶個人信息的網路平台運營者赴國外上市必須申報網絡安全審查」，申報網路安全審查可能有以下三種情況：一是無需審查；二是啟動審查後，經研判不影響國家安全的，可繼續赴國外上市程序；三是啟動審查後，經研判影響國家安全的，不允許赴國外上市。

【問：如何理解網路安全審查中涉及的數據處理活動？】

答：根據《數據安全法》，數據處理活動包括數據的收集、存儲、使用、加工、傳輸、提供、公開等活動。《辦法》重點聚焦的是網路平台運營者開展上述數據處理活動，影響或者可能影響國家安全的情形。

【問：網路平台運營者何時申報赴國外上市網路安全審查？】

答：網路平台運營者應當在向國外證券監管機構提出上市申請之前，申報網路安全審查。

【問：赴國外上市網路安全審查如何提交申報材料？】

答：網路安全審查辦公室設在國家互聯網信息辦公室，具體工作委託中國網路安全審查技術與認證中心承擔。中國網路安全審查技術與認證中心在網路安全審查辦公室的指導下，承擔接收申報材料、對申報材料進行形式審查等任務。中國網路安全審查技術與認證中心設立網路安全審查諮詢窗口。

諮詢電話：010-65994415

諮詢郵箱：[email protected]

聯繫地址：北京市朝陽區朝外大街甲10號中認大廈