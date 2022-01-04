國際貨幣基金組織（IMF）近日公布的最新官方外匯儲備貨幣構成（COFER）資料顯示，2021年第3季全球美元計價外匯儲備為7081.39億美元，市占率從第2季度的59.23％進一步下降至59.15％，為1995年以來新低。

第一財經報導分析，這一定程度上體現其他貨幣、黃金等資產對美元形成競爭，使其在全球經濟中的作用正在減弱。

按照IMF的標準，美元計價的外匯儲備包括美國國債、美國公司債券、美國抵押貸款支持證券以及其他由外國央行持有的以美元計價的資產。

IMF認為，美元在全球儲備中所占比例已下降這一事實表明，各國央行確實在逐步減持美元資產。

黃金成為了各國外匯儲備的新方向。據世界黃金協會（WGC）最新公布的資料，截至去年9月，全球央行外匯儲備中的黃金儲量總計約3.6萬噸，創1990年以來新高。

目前IMF官方外匯儲備貨幣構成（COFER）主要包括美元、歐元、日元、英鎊、人民幣、加元、澳元和瑞郎8大貨幣。

歐元在全球儲備貨幣中的市占一直停留在20％左右，穩坐第二大儲備貨幣交椅；第三大儲備貨幣是日元，其市占從2015年開始飆升，並在2020年第4季度達到6.0％，去年第3季度小幅回落至5.8％；英國脫歐並未對英鎊的市場需求產生重大影響，4.8％的市占使其在IMF儲備貨幣中位居第四。

2016年10月，IMF將人民幣納入支持特別提款權（SDR）的一籃子貨幣。2017年3月底，IMF首次公佈納入人民幣計價儲備的資料，去年第3季度人民幣儲備的市占達到了2.66％。

過去4年人民幣在全球外匯儲備的比重累計上升了1.54個百分點，進一步拉大了與澳元、瑞郎和加元的差距，資產吸引力逐步提升。