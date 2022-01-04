國民黨籍新北市議員忠仁‧達祿斯因違反《公職人員選舉罷免法》，遭判刑並褫奪公權確定，中選會去年12月29日公告由民進黨籍58歲的蘇錦雄遞補，蘇錦雄今在新北市議會進行宣誓儀式，他說，在剩下不到1年的任期將勤跑基層，雖然第一次選舉沒有好成績，但透過這樣的機會來到新北市議會，會利用僅有的力量，幫新北市原住民謀福利。

阿美族的蘇錦雄表示，他的強項是藝術演出，特別關心語言、文化、歌舞、傳唱，希望透過自身經歷，可以讓都會區建造一個不只屬於原住民甚至新住民的多元文化的橋樑跟平台，另他也關心原住民長照問題，將積極推動文健站設立，培育原民居服員及照服員。

判決指出，國民黨台中市平地原住民議員黃仁去年競選全國平地原住民立委，其妻王女拿出20萬元賄款，交給擔任國民黨都會區平地原住民總會長、新北市平地原住民議員忠仁‧達祿斯，事後忠仁卻把錢挪為私用，最後黃也未當選。

忠仁·達祿斯一審遭法院判刑處7月徒刑，褫奪公權1年，他上訴台中高分院，遭「上訴駁回」確定，行政院依《地方制度法》規定解除職權，並自去年12月20日生效。

新北市平地原住民議員有3席，目前有國民黨籍楊春妹與宋雨蓁及遞補的民進黨籍的蘇錦雄。忠仁·達祿斯因遭褫奪公權，明年選舉確定無法參選，勢必影響藍營選戰布局。