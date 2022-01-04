來到2022年，大家都希望在新的一年財運能蒸蒸日上，運勢命理網站「生肖運勢天天看」分享12生肖生財秘訣，生肖屬虎、蛇、猴、豬的人財運不佳，建議更加謹慎，以免破財。

▍生肖鼠

屬鼠人2022年有意外之財，不妨多嘗試下兼職、理財、投資等，不過要控制好風險。雖然偏財帶來驚喜，但時機不好掌握，要謹慎選擇，不可高調，以防他人嫉妒搞破壞，悄悄發財最好。

▍生肖牛

屬牛人經過去年本命年厄運的洗禮，2022年運勢提升，一切順利起來，工作穩定，適合儲蓄，讓財庫更充盈。會得到提攜，容易發展事業，可把心思放在工作上。事業財富齊飛，得名又得利。

▍生肖虎

屬虎人2022年是本命年，會遭遇許多不開心的事情，財運也不理想，支出如流水，而收入少得可憐，做生意容易賠錢。要學會主動規避風險，以守為主，以靜制動，提前做好準備，努力賺錢，手中有錢心才不慌。

▍生肖兔

屬兔人2022年的財富運勢還是不錯的，也能賺不少錢，可考慮投資理財，宜把握時機，積極爭取，將有能力購置不動產，讓財富穩固如山。不過生活中要防止他人阻礙財運，容易被信譽不佳者借錢不還，看人要擦亮眼睛。

▍生肖龍

屬龍人2022年越動財越大，適合動中求財，雖然進帳順利，但也有一定的風險。經商者涉及到法律法規的事情要謹慎對待，不要假手於人。可提升技能，發展事業，幫身價增值，收入也就跟著提高了。

▍生肖蛇

屬蛇人在2022年難以存錢，想要靠投資來賺錢也比較困難。要勤儉節約，不要亂花錢，別想要冒險求財，安份工作，可將精力放在提升業務技能上面，有了實力，就不會讓好機會白白溜走。

▍生肖馬

屬馬的人要轉運啦！2022年多貴人，有人幫助事事順利，求財比較容易。上班族適合拓展業績，多表現自己，可吸引工作中的貴人，好好努力就會有收穫。做生意的可積極開拓市場，容易發大財。

▍生肖羊

屬羊人2022年也容易結交貴人，不常聯繫的朋友也可偶爾打電話問候，說不定機遇就在其中。時運亨通，有理想就去實踐，容易心想事成，有努力就會有金錢回報。不過偏財運一般，不宜有過多投機行為。

▍生肖猴

2022年屬猴人犯沖，運氣不佳，財源不穩定，生財不易，守財也難。做生意的會因為意外而導致投資失利，要多加小心。上班族提防小人陷害，凡事多留意，端正心態放鬆自己，心情好靈感多，賺錢也會變得容易些。

▍生肖雞

屬雞人不光財運好，事業運也優秀，2022年可以說是天隨人願，非常讓人羨慕。正財收入頗豐，要好好工作，多出成果，存款數字會突破新高。經商的努力經營，拓展事業版圖，各項收入也會穩步增長。

▍生肖狗

屬狗人勤勉上進，積極樂觀，人緣好。2022年身邊有源源不絕的賺錢機會，除了正常的收入，還有偏財方面的驚喜。有機會通過他人得知不少賺錢商機，當好好把握。主動展示自己的能力，對增旺財運有很大的幫助。

▍生肖豬

屬豬人在2022年的財運不是很理想，容易被競爭對手掠奪錢財，事業運勢也不順暢，工作不穩定。運氣不好時更不能急躁，避免忙中出亂。屬豬人人緣好，遇到困難可向信賴之人求助，有望渡過難關。

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