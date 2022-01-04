台中土地交易熱度全台居冠，地價頻創新高，水湳標地案甚至每坪開出380萬天價，挑戰台中最貴地王。正因為「土地金貴」，開發商為追求開發效益，爭推集合式住宅大樓，而別墅產品日益減少，根據內政部統計，近5年台中5層以下建物使照量大減74%，透天別墅已成稀缺產品。

永慶不動產七期榮耀店主任李昱霖分析，西屯區土地動輒百萬起跳，光是土地成本，就佔了別墅售價的一半以上，尤其精華區的大地坪別墅，總價上億元幾乎是行情價，既考驗市場接受度，更考驗建商的品牌度與建築功力，想挑戰金字塔頂端市場的開發商已少之又少。

正因為豪墅產品稀有，土地含金量高，正是有錢人搶買豪墅的主因！統計內政部實價登錄資料，109年台中市總價5000萬元以上的別墅交易量與105年相比，呈現雙倍成長，110年與5年前相比也有1.7倍的增幅!

綜觀台中黃金區段，水湳經貿園區的環境與未來發展性最為看好，預料將成為高端客首選居住地段。尤其是臨文修公園兩側兼具水湳建設題材與西屯成熟商圈，已是中部知名的豪墅聚落區，區域內開發迅速、一地難求，別墅新成屋出現斷層，目前高端別墅產品多為屋齡4年以上產品，如創建「望年」、寶鯨「富椿莊」、「居心地」、鼎義「透與璞」、敦泰「本善」等別墅案，成交金額約落在7500萬~9800萬之間。

其中，位在文修公園第一排、屋齡9年的「居心地」別墅，102年成交總價7000萬，而110年最新交易紀錄總價站上9800萬元；另「富椿莊」在109年成交價格也有7700萬元。

而最新落成的久樘「柏登莊園Blossom Villa」電梯豪墅，基地緊鄰2.4公頃文修公園，步行前往水湳中央公園僅15分鐘時間，除大型綠地公園圍繞外，還有西屯、逢甲生活圈比鄰。「柏登莊園Blossom Villa」共規劃20戶獨棟、雙拼豪墅，每戶地坪約35~54坪、建坪近百坪，每戶總價6000萬元起。

久樘開發業務總經理黃照旺指出，水湳經貿園區將成為台中市頂級生活圈的代表區域，富豪新聚落正積極成型中。「柏登莊園Blossom Villa」具備一級地段、綠意景觀、生活機能、交通優勢，是中部富豪首選的傳家宅邸。